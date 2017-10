Garibaldi diz que transferência do comando da Abin não resolverá problema de grampos O presidente do Senado recebe ainda hoje da Secretaria da Polícia do Senado o relatório sobre as investigações feitas na semana passada.

Brasília - O presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), disse que as suspeitas de gravações clandestinas atribuídas a servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) não serão resolvidas com a transferência do comando do órgão para o Ministério da Defesa.



Hoje, a direção da Abin responde ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), e de acordo com informações publicadas na imprensa, a questão estaria sendo discutida no Palácio do Planalto.



“Acredito que a questão não é essa, da Abin ser colocada no Ministério da Defesa e simplesmente num passe de mágica os problemas existentes lá estariam resolvidos”, disse Garibaldi.



O presidente do Senado recebe ainda hoje da Secretaria da Polícia do Senado o relatório sobre as investigações feitas na semana passada para verificar se os grampos telefônicos que gravaram conversas de parlamentares teriam sido feitos no Senado.



Garibaldi antecipou que foi informado que o resultado das investigações mostra que os grampos partiram de fora do ambiente do Legislativo.



“Eu estou sabendo que não, mas é bom ter uma palavra oficial, já que vai existir um relatório. Vou pedir ao diretor da Polícia do Senado que esclareça o que existiu com relação a essa questão”, disse.