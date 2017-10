Marcão participa do I Cabugi Fight Vale Tudo Atleta da Cabo Telecon se apresenta em evento na cidade de Lajes do Cabugi.

O atleta Cabo Telecom Marcos Miranda, o Marcão, participa no próximo sábado (06) do I Cabugi Fight Vale Tudo. O evento acontece no ginásio Henrique Alves, às 20h, na cidade de Lajes do Cabugi, distante 125 km de Natal. Ele vai competir na categoria meio pesado (até 84 kg) e disputará o título de campeão cabugi Fight.



Marcão está entusiasmo para continuar nessa modalidade e já recebeu diversos convites para participar de outros eventos este ano,defendendo o estado.





Assessoria de imprensa