Funcionários da Infraero decidem entrar em greve

Os funcionários da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) decidiram nesta quinta-feira (24), em assembléia, iniciar greve por tempo indeterminado a partir da meia-noite da próxima quarta-feira (30). Além da paralisação, eles resolveram incluir um novo pedido na pauta de reivindicação: a troca de toda diretoria da Infraero.Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina), Francisco Lemos, os funcionários rejeitaram a oferta da estatal, por terem dúvidas em relação ao cumprimento de algumas cláusulas da proposta apresentada pela empresa.“O texto [da proposta] não era muito claro e a falta de capacidade [da empresa] para dialogar com os funcionários dificultou [um acordo]”.Lemos afirmou ainda que a categoria quer a troca da diretoria da empresa. De acordo com ele, os funcionários reivindicam a troca dos diretores, que têm contratos especiais, por servidores de carreira da estatal.“Na grande maioria são trabalhadores com mais de 20 anos de Infraero, que ficam reféns de gente que não sabe tomar decisão dentro do setor aéreo e muito menos dialogar com quem está trabalhando nos aeroportos”, disse Lemos.Além da troca de toda diretoria da Infraero, a categoria quer aumento salarial, reajuste do vale alimentação e bônus de Natal, entre outras exigências.“Acho que agora a coisa fica mais complicada, porque o governo federal vai ter que tomar uma decisão em relação a esses gestores da Infraero. Do jeito que está, nem os trabalhadores da empresa estão suportando e os usuários dos aeroportos muito menos”, afirmou o presidente do Sina.Ele informou que não foram todos os aeroportos que aderiram a greve, mas adiantou que os principais, como Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Campinas ( SP) e Congonhas (SP), entre outros, vão parar as atividades no próximo dia 30.“Vai ser mantido apenas o mínimo de funcionários necessário para garantir a operacionalização e a segurança dos aeroportos”, informou Lemos.A partir desta sexta-feira (25), o sindicato vai começar a distribuir panfletos, em inglês e português, para alertar os passageiros sobre o movimento e sobre possíveis transtornos operacionais nos aeroportos.

* Fonte: Agência Brasil.