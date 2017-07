Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta terça-feira (12)

Micarla de Sousa (PV) Micarla de Sousa (PV)

A deputada estadual visita às 9h o Hospital Infantil Varela Santiago e uma hora depois vai à Assembléia Legislativa participar de sessão plenária. Às 11h30 reúne-se com equipe técnica, às 14h conversa com a coordenadora do projeto Acalanto, às 15h faz caminhada em Igapó, e a partir das 19h encontra lideranças de diferentes bairros.

Wober Júnior (PPS)

O candidato participa do lançamento do site de um candidato a vereador no Hotel Pirâmide às 08h30. Às 10h vai à sessão ordinária na Assembléia Legislativa. A partir das 16h o candidato caminha no conjunto Pajuçara e, às 20h, reúnse- se com lideranças das Quintas.

Sandro Pimentel (PSOL)

Às 9h participa da assembléia dos servidores técnico-administrativos na Biblioteca Central da UFRN. Ao meio-dia visita shopping da zona Sul de Natal. Às 17h faz agitação no cruzamento da av. Bernardo Vieira com a av. Salgado Filho e, a partir das 18h30, assiste aulas de graduação em gestão pública na UFRN.

Fátima Bezerra (PT)

A deputada federal começa o dia encontrando sindicalistas (8h30) e gravando programa eleitoral (9h30). Às 16h, caminha no Planalto (concentração na av. Monte Rei com rua Maxaranguape) e às 20h30 faz reunião com lideranças no loteamento Boa Esperança.

Pedro Quithé (PSL)

O candidato reúne-se com equipe da Band para definir regras do debate. À tarde cumpre agenda profissional e à noite grava programa eleitoral.A agenda de

Miguel Mossoró (PTC)

Joanilson de Paula (PSDC

) e

Dário Barbosa (PSTU)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.