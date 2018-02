Veja como consultar o local de votação de sua sessão

O eleitor que não souber o seu local de votação poderá obter a informação no site do Tribunal Superior Eleitoral, pelo número 0800-282-6500 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte ou ainda na sede do TRE e cartórios eleitorais.Os internautas devem entrar no site do TSE e clicar no ícone “Título e local de votação”, localizado na coluna esquerda da página principal. Para isso, é necessário ter em mãos o número do título de eleitor.O TRE disponibiliza desde a última terça-feira (30) o número 0800-282-6500. Aqueles que preferirem podem ainda visitar a sede do TRE na Pça. André de Albuquerque, 534 (Centro) ou os cartórios eleitorais.No estado serão disponibilizados 1.451 locais, onde 2.101.144 norte-riograndenses digitaram seus votos. São 69 zonas eleitorais no RN com 224 urnas eletrônicas que atendem a 6.456 sessões eleitorais em 167 municípios.

* Com informações do TSE e do TRE