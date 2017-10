Tremor em shopping causa pânico

Thyago Macedo Carlos Eduardo (esq.) e Cleto Campus testemunharam o tremor nesta tarde.

“O tremor durou cerca de três segundos. Mas, foi o suficiente para causar o pânico geral entre as pessoas que estavam no shopping”, explicou Carlos Eduardo, que estava na praça de alimentação, no momento do estrondo.A assessoria de imprensa do Midway Mall informa que o que houve foi um grande barulho que pode ter causado um pequeno tremor, em razão das obras do teatro no terceiro piso. "A construção precisa de uns pilares que quando rolam provocam o barulho, isso aconteceu no momento em que um deles rolou. Isso deve acontecer até dezembro".No entanto, o projetista Cleto Campus destacou: "essa foi a primeira vez que passei por uma experiência dessa e cheguei a me assustar. Só não corri porque as luzes não se apagaram". Ele explicou que primeiro, as pessoas escutaram um forte estrondo, seguido de um tremor."Isso durou cerca de três segundos. Logo depois, escutamos outro barulho, dessa vez menor e o tremor só durou um segundo", disse Cleto Campus. A mesma história foi contada por uma garçonete de um dos restaurantes da praça de alimentação do shopping, que pediu para não se identificar."O estrondo realmente foi grande e tremeu. Agora, o pessoal da direção informou que no terceiro andar do shopping está tendo uma construção e que uma grande peça teria caído provocando o tremor", afirmou a garçonete.