Brasil é ouro no futebol de 5

Um jogo muito disputado. Assim foi Brasil e China no futebol de 5, nesta quarta, em Pequim. Os brasileiros venceram por 2 a 1 com um gol de Marcos Felipe no finzinho da partida.No último dia de competição e na última participação brasileira na Paraolimpíada, os chineses entraram dispostos a estragar a festa do Brasil, que buscava o bicampeonato nos Jogos.A China conseguiu neutralizar as jogadas brasileiras e partiu para o ataque, enquanto a seleção não conseguia finalizar. O resultado disso foi um gol chinês aos 23 minutos do primeiro tempo quando o camisa 11, Wang Yafeng, sozinho na área colocou a China à frente do placar.No segundo tempo o Brasil voltou melhor e conseguiu subir mais ao ataque. Logo no primeiro minuto, Ricardinho deixou tudo igual, fazendo 1 a 1. Os chineses, então, passaram a jogar mais aberto e a partida ficou mais emocionante.Porém, o sofrimento e a possibilidade da final ser decidida na prorrogação ficava cada vez mais forte até que o árbitro grego apitou um tiro livre direto a favor do Brasil, no último minuto de jogo. Marcos bateu confiante e garantiu a medalha de ouro para o Brasil.