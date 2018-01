Além de candidato a prefeito, presidente da Câmara iria ser morto em Guamaré Bandidos também foram a casa do presidente da Câmara, Hélio Miranda, mas ele não estava, livrando-se de ser morto.

Os mesmos bandidos que estiveram na pousada Ebenezér, do candidato a prefeito em Guamaré Auricélio dos Santos Teixeira, também foram até a casa do presidente da Câmara daquele município Hélio Miranda, que é cunhado de Auricélio. Para sorte das duas vítimas, os acusados se desencontraram duas vezes.



De acordo com o assessor de imprensa do candidato a prefeito, Luiz Gonzaga, antes de ir à pousada, os bandidos foram na casa de Hélio Mirando, no entanto, o presidente da Câmara não estava em casa. Eles não viram o carro da vítima, mas tentaram arrombar uma das portas.



“As filhas de Hélio estavam em casa e pensaram que se tratava de ladrões. Assustadas, elas ligaram para o pai, que estava na pousada com Auricélio. Com isso, Hélio voltou para casa. Neste momento, os bandidos estava chegando à pousada. Também para sorte de Auricélio, o carro dele havia viajado para Macau”, disse Luiz Gonzaga.



O assessor de imprensa destacou que os bandidos invadiram a pousada, agrediram o vigilante e perguntaram qual era o apartamento do candidato a prefeito. O segurança disse que ele havia viajado para Macau e, por isso, foi fortemente agredido.



“Eles só não acharam Auricélio porque o apartamento dele fica separado da pousada. Como não viram o carro, os bandidos fugiram. Antes disso, eles atiram na porta de um apartamento”, relatou Luiz Gonzaga. Ele informou ainda que o candidato nunca havia se queixado de receber alguma ameaça.



Mesmo assim, o assessor ressaltou que: “a busca dos bandidos por Auricélio e seu cunhado Hélio só pode ter o cunho político. Acredito que se eles tivessem encontrado, os dois seriam mortos”.