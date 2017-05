Implantação de marcapasso pode diminuir fila de transplante

Maiara Felipe Àlvaro Barros debate tema em congresso médico.

“È um procedimento que tira muita gente da espera por um transplante, melhora a condição de vida”, explica Álvaro Barros, mas salienta que alguns casos graves continuam precisando de transplante, mesmo depois da implantação do marcapasso. O assunto foi debatido no congresso, na intenção de esclarecer a toda classe médica os benefícios trazidos por esse tratamento.O único local da rede pública de saúde do estado, que faz a cirurgia para colocar marcapasso é o Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol). Segundo o cardiologista, apenas um aparelho é colocado por mês.Os hospitais da rede privada credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS) não são autorizados a realizar o procedimento nos pacientes públicos. A cirurgia para colocar o aparelho custa em média R$ 27 mil.A insuficiência cardíaca é uma doença que a quantidade de sangue bombeado pelo coração por minuto não é suficiente para satisfazer as necessidades de oxigênio e nutrientes do organismo.As principais causas são o infarto agudo, hipertensão, doença de chagas e coração dilatado sem ter causas específicas. A doença atinge 1,2% da população idosa brasileira de até 65 anos, embora, as faixas etárias menores estão apontando muitos casos.O marcapasso é um aparelho que controla os batimentos do coração. Ele é implantado debaixo da pele e conectado ao órgão através de um ou mais fios, chamados eletrodos.