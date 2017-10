Programação de 7 de Setembro vai movimentar domingo do natalense

Já está quase pronta a estrutura física montada na Praça Cívica, para o Desfile de 7 de Setembro, que acontecerá nesse domingo. O itinerário inclui a avenida Hermes da Fonseca, rua Joaquim Manoel, Nilo Peçanha e Prudente de Moraes, até a rua Apodi. As ruas e avenidas que fazem parte do trajeto do desfile serão interditadas das 6h até as 14h.



O evento terá inicio às 9h05, com o Comandante Geral da Tropa Militar, que pede a permissão para iniciar o evento, seguida da revista e a apresentação das tropas.



As comemorações da semana da pátria começaram nesta segunda-feira (1), com a chegada do fogo simbólico e desfiles de escolas públicas e privadas.



O desfile reunirá tropas do Exército, Aeronáutica, Marinha, Corpo de Bombeiros, estudantes de colégios militares, algumas escolas publicas e particulares, Parlamentares e a Polícia Militar.



A programação prossegue durante a semana com apresentações de bandas de música, torneios de futebol society e de campo, de vôlei, competições de tiros e corrida.



Programação:



9h-Chegada da Governadora Wilma de Faria

9h05- Veteranos de Guerra, Força Expedicionária Brasileira, Desbravadores,Escoteiros, Marinha, Exercito, Aeronáutica, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Viaturas eGrupo Hípico do Rio Grande do Norte.