Pedido de impugnação a candidatura de Fátima Bezerra por causa de dívida ainda é incerto

Fátima Elena Vilma Aparecida diz que diretório reagirá a pedido de impugnação a Fátima Bezerra.

A reportagem do Portalconversou na manhã desta terça-feira (12) com a advogada dos proprietários da empresa, Maria Tereza Guedes. Ela informou que a solicitação da “cassação” do registro de Fátima Bezerra ainda não está definida.“Mas diante da dificuldade em se chegar a um acordo com o partido, é provável que esta possibilidade seja concretizada”, explica.Há quatro anos, a dívida girava em torno de R$ 237,8 mil. Agora, com correção monetária beira os R$ 458,7 mil. De acordo com a advogada a ACS3 já obteve quatro sentenças judiciais determinando o bloqueio da conta do PT, o que não adiantou, pois “nunca teve saldo suficiente para saldar o débito”.A presidente do diretório municipal do PT, Vilma Aparecida declarou que caso o pedido seja formulado, “a assessoria jurídica da candidata irá se posicionar”.Na opinião da representante partidária, uma ação motivada por questões econômicas não deve interferir nas questões políticas, “essa atitude não vai levar a empresa a lugar algum”, critica.As negociações com a ASCS3, segundo Aparecida, ficaram a cargo da tesouraria nacional do partido. Ela garante que desde junho de 2008, Paulo Ferreira [tesoureiro nacional do PT] está “acertando o parcelamento da dívida com a empresa”.O reconhecimento da dívida foi feito na própria Justiça eleitoral, através de declaração. O partido não nega que deve e ainda assume a dificuldade de quitar o débito.“Isso não passa de uma medida de força para impedir a candidatura de Fátima que é consistente”, acusa presidente municipal do partido.