América contrata o ala Marciano Jogador de 30 anos, revelado pelo ABC, estava defendendo o CSA de Alagoas.

O América fechou hoje de manhã a contratação do ala e meia Marciano. Jogador potiguar oriundo das categorias de base do ABC e que sempre teve atuação marcante em Natal.



O jogador estava atualmente defendendo o CSA de Alagoas, equipe tradicional, que está disputando a Série C do Brasileiro.



Marciano dispensa apresentações, pois jogou várias temporadas pelo ABC de Natal, muitas vezes contestato, é bem verdade, mas também atravessando grandes momentos.



Nas categorias de base do ABC, Marciano foi aproveitado no time titular do ABC pelo técnico Estevam Soares, que atendeu indicação do auxliar Francisco de Assis, Diá.



Marciano teve tão boas atuações que passou a ser cogitado para defender grandes equipes, tendo inclusive participado da ascensão do Paraná Clube, em 2002.



Marciano, aos 30 anos, quer novamente abrir as portas do mercado natalense, e já se apresenta ao técnico Ruy Scarpino nesta segunda-feira.