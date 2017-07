Morre o mestre dos quadrinhos: Eugênio Colonnese

Divulgação Mirza foi o quadrinho mais conhecido de Colonnese

Em virtude do intenso consumo de cigarros, em fevereiro, enquanto passava férias no litoral paulista, o desenhista teve um desmaio e descobriu que estava com o pulmão debilitado. Mesmo após esse episódio e a sua internação, Eugênio realizou uma história em quadrinhos com a vampira Mirza (uma das suas personagens mais conhecidas) e outra do morto do Pântano. Além de concluir a graphic novel A Vida de Chico Xavier, com previsão de lançamento para outubro deste ano.Filho de uma brasileira com um italiano, Eugênio nasceu na terra do seu pai, mas aos dois anos de idade já estava na América do Sul, passando por vários países até chegar ao Brasil. Desenhava desde cedo, ganhando em 1948 o primeiro lugar em um concurso de historietas em Buenos Aires, e no ano seguinte já estava trabalhando na editora “El Tony”. Veio ao Brasil para aproveitar as férias, e devido ao alto nível do seu trabalho, a editora Brasil América, o convidou para quadrinizar o poema “Navio Negreiro”, de Castro Alves. Em 61 foi contratado por uma editora em Londres para desenhar uma HQ para a revista “Tide War”.Finalmente em 64, veio morar no Brasil, onde fez nome em diversas editoras cariocas e paulistas, desenhando romances e centenas de capas. Conheceu diversos artistas do gênero de terror (que fazia sucesso na época), e começou a trabalhar nessa linha para a editora “Jotaesse”, onde em 67, junto com Rodolfo Zalla, criou um dos maiores personagens do quadrinho nacional que marcou a sua carreira, “Mirza, a Mulher Vampiro”.