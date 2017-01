Partidos entregam registros no prazo

Os partidos deixaram para última hora, mas conseguiram cumprir a legislação. Todos entregaram, no prazo, o registro de candidaturas. Agora os juízes eleitorais vão analisar os dados para averiguar se serão necessárias correções. Caso precise, as legendas e coligações terão um prazo de 72h, a partir da notificação para regularizar as informações junto ao Tribunal Regional Eleitoral."Para nossa surpresa, tudo correu bem e sem tumultos" - confirmou o chefe do cartório da 3ª Zona Eleitoral, em Natal, Tyronne Dantas.O PSDC, do advogado Joanilson de Paula Rêgo foi o último a entregar o cadastro, na noite deste sábado (5). Amanhã os funcionários do TRE vão fazer um mutirão para cumprir o caledário eleitoral."Agora vamos receber as mídias no sistema CandEX - programa desenvolvido pelo TSE para registro de candidaturas - e na segunda-feira o edital deve está sendo publicado - afirma.