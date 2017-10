Os panfletos foram motivados por quem sabe que vai perder, diz Fernando Mineiro

Vlademir Alexandre Fernando Mineiro: "É lamentável que a baixaria seja convocada para a eleição".

Na última quinta-feira (4), diversos panfletos foram distribuídos na Zona Norte de Natal fazendo a ligação de Fátima Bezerra com escândalos que envolveram o Governo Federal, além de citar votações em que a parlamentar supostamente teria votado contra a população, como na manutenção da CPMF e taxação dos inativos.Afirmando que a utilização de métodos “baixos” vem sendo historicamente combatido pela população, que vem derrotando os candidatos que utilizam dessa prática, Fernando Mineiro disse que não tem certeza de quem confeccionou e distribuiu os panfletos, mas atribuiu a atitude a um possível incômodo com o crescimento de Fátima Bezerra nas pesquisas.“É lamentável que a baixaria seja convocada nas eleições. Mas os candidatos que utilizam esse método vêm sendo, historicamente, derrotados nas eleições. Não tenho dúvida de que os panfletos foram motivados por quem sabe que vai perder”, declarou o deputado.Ainda de acordo com Mineiro, a assessoria jurídica da deputada Fátima Bezerra já estuda a melhor forma de acionar a Justiça Eleitoral para tratar sobre o caso.