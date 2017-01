"Café do Trabalhador" será implantado na zona Oeste de Natal

Fonte: Sethas.

Na próxima sexta-feira (11) os trabalhadores de baixa renda da zona Oeste de Natal amanhecerão com uma nova opção de café-da-manhã, o “Café do Trabalhador”. Um dos serviços fornecidos pela Central do Trabalhador, que será inaugurada na próxima quinta-feira (10), às 18h, na rua Adolfo Gordo, s/n, no bairro da Cidade da Esperança.O primeiro “Café do Trabalhador” da cidade será servido ao custo simbólico de R$ 0,30, e oferecerá, de segunda à sexta-feira, das 06h às 08h, 300 desjejuns, adotando cardápio variado, que atenda às necessidades nutricionais do trabalhador, promovendo, dessa forma, uma orientação e educação alimentar, como forma de prevenção e manutenção da saúde.A iniciativa, concebida pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS, e gerenciada pelo Movimento de Integração e Orientação Social - MEIOS, tem como objetivo prestar assistência alimentar e nutricional através do fornecimento de refeições tipo desjejum ao trabalhador de baixa renda.O cardápio é constituído de suco de frutas – 180 ml ou fruta - 1 porção, leite - 180 ml, café - 50 ml, pão com margarina - 50 g, hamburger, ovos, salsichas, carne moída, e outras preparações - 150 g cada.Com a inauguração dessa unidade, o RN passa a contar com os seguintes pontos: MOSSORÓ (100 refeições/dia), JOÃO CÂMARA (100 refeições/dia), CEARÁ MIRIM (100 refeições/dia), ANGICOS (100 refeições/dia), ASSU (150 refeições/dia) e NATAL (300 refeições/dia), todos orientados por uma equipe de profissionais do MEIOS, composta por nutricionistas, inspetores de serviços, cozinheiros, auxiliares e ASGs.