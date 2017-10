Prefeitura do Natal: Micarla cai e Fátima sobe em mais uma pesquisa

Mais uma pesquisa sobre intenções de voto para a Prefeitura do Natal foi divulgada na capital. Nesta segunda-feira (1), o

Jornal de Hoje

divulgou uma pesquisa encomendada a Start, em que a diferença entre Micarla de Sousa (PV) e Fátima Bezerra (PT) está em 17 pontos percentuais devido ao crescimento da petista.No mês de julho, em outra pesquisa

Start/Jornal de Hoje

, a diferença entre as candidatas era de 28,1%, com Micarla somando 47,5% das intenções de voto, enquanto Fátima Bezerra tinha 19,4%. Agora, a candidata do PV caiu 1,3% e soma 46,2%, enquanto a deputada petista subiu 9,8% e está com 29,2% das intenções de voto na capital.Outro candidato que subiu nas pesquisas foi o deputado Wober Júnior (PPS), que está com 4,6% e superou Miguel Mossoró (PTC), que soma 4,1%. Joanílson de Paula Rego (PSDC) está com 1,4%, Sandro Pimentel (PSOL) tem 0,8%, Dário Barbosa (PSTU) está com 0,6% e o advogado Pedro Quithé não pontuou. Os indecisos somam 6,5%, enquanto 6,6% votará nulo ou em branco.A pesquisa Start/Jornal de Hoje ouviu 1.017 eleitores em 31 bairros, nas zonas Leste, Oeste, Norte e Sul da capital, e está registrada na 2ª Zona Eleitoral com o número 50.521/2008.