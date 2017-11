Futebol de 7: Brasil perde o bronze para o Irã

O Brasil foi derrotado pelo Irã na disputa pelo bronze, nesta terça, em Pequim. A seleção de futebol de 7 tomou uma goleada de 4 a 0 na sua última participação nesta Paraolimpíada.O Irã buscou muito mais o jogo e não desperdiçou os contra-ataques, enquanto os brasileiros tiveram dificuldades com a defesa."A nossa defesa cometeu vários erros e os iranianos souberam se aproveitar disso", afirmou Paulo cruz, técnico do Brasil.O dono da camisa 10 iraniana foi o autor de 3 gols e terminou com a esperança brasileira de medalha. O Brasil havia sido bronze em Sydney e prata em Atenas.