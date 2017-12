Crise internacional ainda não afeta negócios da Petrobras, diz Gabrielli Para o presidente da estatal, o prolongamento da crise poderá levar a empresa a enfrentar dificuldades na hora de ir ao mercado financeiro captar recursos.

O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse hoje (18) que a crise no mercado financeiro norte-americano ainda não afeta os negócios da estatal.



Gabrielli admitiu, no entanto, que o prolongamento da crise poderá levar a empresa a enfrentar dificuldades na hora de ir ao mercado financeiro captar recursos.



"Por enquanto essa é uma crise americana e não internacional e, portanto, não está afetando os nossos negócios. Particularmente achamos que frente a esta situação nós podemos enfrentar uma dificuldade de captação de recursos para os nossos projetos.

Porém achamos que, como eles são muito bons, e no mercado financeiro projetos bons são sempre projetos financiáveis, nós poderemos com um pouco mais de trabalho conseguir os financiamentos de que precisamos”.



O presidente da Petrobras disse que entende a crise norte-americana como uma crise de médio e não de longo prazo e que por isso mesmo os projetos do pré-sal não serão afetados.



“Nós não sabemos quando tempo a crise vai durar, mas na nossa visão a crise trará impacto sobre o crédito apenas no médio e não no longo [prazo]. Não é possível que essa crise se prolongue por muito tempo”, disse.