Corpo do mestre Cornélio está sendo velado

Está sendo velado neste momento, na sede da Associação de Danças Antigas e Semi-Desaparecidas Araruna, nas Rocas, o corpo do mestre Cornélio Campina da Silva, fundador do Grupo Folclórico Araruna.



Cornélio morreu na tarde de ontem, aos 99 anos, a caminho do hospital, com insuficiência respiratória. No ano de 1956, ele fundou o grupo Araruna, que teve como um dos maiores incetivadores Luís da Câmara Cascudo, que inclusive sugeriu o nome.



Em 2006 a Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcart), com apoio da iniciativa privada local, fez homenagem aos 50 anos do grupo lançando o CD Araruna — 50 anos de história.



Mestre Cornélio, natural do município de Portalegre, completaria 100 anos em outubro.