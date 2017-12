Sigilo na vinda do presidente Lula Forças Armadas fazem silêncio sobre os passos do presidente em Natal.

A chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Natal está prevista para as 15h, segundo informações da assessoria da Base Aérea de Natal (BANT).



Lula vem de Mossoró, onde cumpre agenda administrativa. Na BANT, a segurança do presidente será feita por homens do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica (Binfa).



A assessoria do Exercito informou apenas que haverá um coordenador de segurança diário — um comandante mais a tropa.



Essas foram as únicas informações fornecidas. Por medida de segurança, o trajeto do presidente não foi divulgado.