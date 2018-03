Bancários continuam em greve Categoria se reúne nesta terça-feira (7), às 18h30, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte-RN).

Sem avanços nas negociações, bancários do Rio Grande do Norte continuam em greve por tempo indeterminado.



A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (7) pelo diretor financeiro do Sindicato dos Bancários, Juvêncio Hemetério.



“Como a greve está se alastrando por todo país, talvez os banqueiros possam chamar para uma nova negociação”, diz Hemetério.



A categoria pede reajuste salarial de 31%, mas a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) ofereceu 7,5%, proposta que não vem sendo aceita pelos bancários.



Assembléia

Nesta terça-feira (7), às 18h30, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, os bancários do Rio Grande do Norte se reúnem para mais uma assembléia.



O objetivo do encontro é avaliar a greve em nível nacional e decidir pela continuação ou não da paralisação no Estado.