Agora é lei

Se há um ponto em comum entre os editores potiguares, é a dificuldade em escoar a distribuição."Hoje em dia, com essas facilidades tecnológicas que nós temos, fica muito fácil e muito simples produzir de forma independente. O problema é, realmente, fazer o livro chegar à mão de quem lê", aponta Flávia Assaf, da Edições Flor do Sal.O escritor Carlos Fialho, do selo Jovens Escribas, engrossa o coro. "Distribuir é dureza. Ano passado, fechei acordo com duas distribuidoras: uma de João Pessoa, que levaria os livros do selo de Fortaleza a Recife; outra de São Paulo, distribuiria nossos títulos para o restante do Brasil. Hoje, meses depois, e às vésperas do nosso lançamento mais importante [o relançamento do romance "O Dia das Moscas", de Nei Leandro de Castro] os representantes dessas distribuidoras estão criando uma série de dificuldades e não conseguimos até hoje levar nossos livros para fora do estado, a não ser em casos isolados", desabafa.Uma solução para o problema pode ser a Lei Henrique Castriciano, a Lei do Livro. Apresentada pelos deputados estaduais Fernando Mineiro (PT) e José Dias (PMDB), é uma adaptação da Lei Nacional do Livro e de projetos semelhantes em vigor no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.Aprovada pela Assembléia Legislativa, em 16 de abril, e publicada no Diário Oficial no último dia 9, promete, entre outras ações, facilitar o acesso à produção local por meio da ampliação de bibliotecas públicas, pela criação de novos pontos de venda de livros e a realização de eventos literários.Enquanto os recursos para a implementação da lei aguardam definição para entrar no plano de orçamento do Estado no ano que vem, os editores comemoram com cautela a possibilidade de mudança.Novamente, todos concordam que a lei, caso saia do papel, possa vir a ser uma injeção de ânimo no panorama literário do Rio Grande do Norte."Não adianta termos uma produção boa e se não há escoamento. Acredito sim que a lei possa significar um avanço, no sentido de criar uma cultura da leitura, não só entre jovens, mas entre a população em geral", opina Cefas Carvalho.Por outro lado, poucos se dão ao luxo de nutrir falsas esperanças na possibilidade de que isso aconteça de fato. "Infelizmente, o Brasil é um país no qual as leis foram feitas para não serem cumpridas", lamenta Abimael Silva.Um dos grandes empecilhos no que diz respeito à distribuição, na opinião do editor sebista são as livrarias, que nutrem preconceito mortal contra os autores potiguares. Para furar o bloqueio, Abimael recorre a pontos de venda pouco usais para a literatura, como bares e restaurantes, enquanto não concretiza um sonho que acalenta à muitos anos."Meu sonho é, um dia, abrir uma livraria exclusivamente com autores potiguares. Já sei até como ela vai se chamar. Mas isso é coisa pra daqui a uns oito anos, quando eu passar dos cinqüenta", planeja. Até lá, o jeito é ir procurando nas prateleiras do Sebo Vermelho.