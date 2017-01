TRE divulga previsão de gastos dos candidatos às prefeituras de Natal e Mossoró

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado divulgou a lista com as previsões dos gastos por parte dos candidatos às prefeituras de Natal e Mossoró. Os números se referem ao valor máximo de cada candidato. Pedro Ostiano (PSL), candidato à Prefeitura de Natal, informou o maior valor entre todos os candidatos – R$ 10 milhões.Logo após o candidato do PSL, está Micarla de Sousa (PV), que prevê um gasto de até R$ 3,98 milhões. Logo em seguida vem a deputada Fátima Bezerra (PT), que limita seus gastos em até R$ 2,5 milhões.O candidato da aliança PPS, PRTB, PTdoB e PSDB, Wober Júnior (PPS), tem previsão de gastos em até R$ 800 mil, enquanto Miguel Mossoró (PTC) deve gastar até R$ 80 mil, Sandro Pimentel (PSOL) R$ 50 mil e Dário Barbosa (PSTU) não deverá ultrapassar os R$ 30 mil gastos na campanha.Em Mossoró, a deputada Larissa Rosado (PSB) e a prefeita Fafá Rosado (DEM) informaram gastos máximos idênticos: R$ 1,5 milhão. Já o candidato Renato Fernandes (PR) deverá gastar até R$ 1 milhão, enquanto Heronildes Bezerra (PRTB) limitou seus gastos em R$ 300 mil.A assessoria de imprensa do TRE informou que os valores são os máximos da campanha, e que os candidatos podem informar um valor bastante superior ao que será utilizado durante o pleito.