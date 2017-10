PRF prende quadrilha de assaltantes e recupera moto roubada

Policiais Rodoviários Federais do Núcleo de Operações Especiais efetuaram a prisão de cinco assaltantes, na madrugada desta sexta-feira (5), em Ceará Mirim. A ação teve início quando os policiais ouviram pelo rádio da viatura da PRF que havia acontecido um assalto, por volta das 23h15, a um popular praticado por dois homens armados com armas de fogo, no Conjunto Parque dos Coqueiros, em Natal.Em seguida, a equipe da Polícia Rodoviária Federal empreendeu diligências na região da grande Natal e, no Km 158 da BR 406, por volta de 1h, foi abordada a motocicleta Honda Twist, de placa MYR-5239.O veículo, produto do roubo no Parque dos Coqueiros, era conduzida por Erivan Teixeira da Câmara, que confirmou ser o objeto do assalto. Com ele foram encontrados pertences da vítima - documentos, R$ 25,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.Erivan ainda revelou que seu comparsa, Iríades Ferreira de Lima Júnior, com quem praticou o assalto, deu cobertura à ação criminosa juntamente com outros três homens, Sérgio Tavares dos Santos, Francisco de Assis Teixeira e Milton Bezerra Neto, que se encontravam em um Gol, cor cinza, de placas MXS-2345/RN, de propriedade de Sérgio.Estes haviam combinado de esperá-lo em Ceará Mirim, enquanto ele teria a missão de passar pelo posto da PRF com a moto roubada. Após diligências, já com o apoio de policiais militares, o citado veículo foi identificado e abordado na cidade de Ceará Mirim, por volta das 02h00.No interior do veículo foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Nessa ocasião foi dada voz de prisão aos demais integrantes da quadrilha. Todos foram encaminhados à delegacia de plantão da Zona Norte de Natal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

*Fonte: Núcleo de Comunicação Social da PRF/RN.