Potigás irá ampliar rede de gasodutos

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) irá ampliar a rede de gasodutos em Mossoró. O investimento será R$ 4 milhões até 2009, com objetivo de levar gás natural para residências e estabelecimentos comerciais. O anúncio será feito durante a 21ª Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro), de 21 a 24 de agosto.Até o fim deste ano, a Potigás espera atender cerca de 200 unidades habitacionais mossoroenses com a oferta de gás. O investimento ao longo deste ano será de R$ 1 milhão na extensão da malha de gasodutos de Mossoró.A maior novidade no ramo do Gás Natural é o emprego desse recurso energético limpo em residências. Esta proposta, já presente em algumas regiões da capital potiguar, chega ao Oeste prometendo excelentes resultados.Ainda em 2008, o abastecimento para Mossoró também será ampliado com o oferecimento de gás natural para mais um posto de GNV, um hotel, uma padaria e três restaurantes.Para 2009, serão aplicados R$ 3 milhões”, destacou Nelson Freire.

* Com informações da Assecom.