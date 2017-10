Morre o jornalista Fernando Barbosa Lima, pioneiro da TV brasileira Segundo hospital, ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Corpo deverá ser cremado neste sábado (6), no Memorial do Carmo.

Jornalista, publicitário e produtor de TV, Fernando Barbosa Lima morreu na noite desta sexta-feira (5), aos 74 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado há 11 dias no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Atualmente, Fernando ocupava o cargo de presidente do conselho deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).



Segundo familiares, o corpo do jornalista deverá ser cremado neste sábado (6) no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.



Filho do jornalista e ex-presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, o carioca Fernando Barbosa Lima foi um homem de televisão. Sua estréia foi na extinta TV Rio, onde criou diversos programas como “Sem Censura”, numa época em que as transmissões ainda eram em preto e branco.



Com mais de 50 anos de carreira, ele criou mais de cem programas na televisão. O jornalista dirigiu, ainda, a TVE por três vezes e também foi diretor de três emissoras.



Além de presidente do conselho deliberativo da ABI, ele também tinha uma produtora que criava DVDs sobre grande personagens brasileiros, e estava envolvido num projeto de educação a distância.



Fonte: G1