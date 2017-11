Geraldo Carvalho interpreta Antônio Ronaldo no Projeto Poticanto

O Projeto Poticanto – Um Canto 100% Potiguar, uma parceria entre a Fundação José Augusto e o produtor cultural Nelson Rebouças, apresenta, nesta quarta (17), às 20h, o show de Geraldo Carvalho interpretando músicas de Antônio Ronaldo.Geraldo Carvalho nasceu na Cidade de Angicos, interior do Rio Grande do Norte. Na adolescência, vem morar em Natal, onde inicia seus estudos de Teoria e Solfejo na Escola de Música da UFRN.Com influências musicais de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Elino Julião, Chico Buarque, Caetano Veloso e Djavan, Geraldo inicia sua trajetória musical com o CD “Manhecença”. Atualmente, se prepara para lançar nos próximos meses seu segundo álbum solo, o CD “Um Toque a Mais”.Antônio Ronaldo nasceu em Mossoró e já no ambiente doméstico, costumava cantar, acompanhando-se de um violão obtido através de uma troca. Nos anos 70, quando veio morar em Natal, se envolve com o tropicalismo e com a contracultura, ligando-se ao movimento de poesia alternativa que campeava na época, conhecido como geração mimeógrafo ou poesia marginal.Além de músico, também foi colaborador de diversos tablóides que circularam nos anos 80, como Delírio Urbano e Hotel das Estrelas.Na música seus principais intérpretes são Cida Lobo e Geraldo Carvalho. A criação musical de Antônio Ronaldo caminhou sempre com a literatura, sendo este vínculo seu principal distintivo nessas quase quatro décadas militando, sem nunca ter se ausentado do solo potiguar.O projeto Poticante é realizado duas vezes por mês, sempre às quartas-feiras, às no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel (TCP), e traz um artista potiguar interpretando canções de outro artista, também potiguar.A entrada é gratuita e as senhas podem ser retiradas antecipadamente na Secretaria de Gabinete da Fundação José Augusto – Rua Jundiaí, 641, Tirol – ou no Sebo Balalaika – Rua Vigário Bartolomeu, 565, Cidade Alta.

Projeto Poticanto:Geraldo Carvalho canta Antônio Ronaldo

Quarta-feira (17/09)Horário: 20hTeatro de Cultura Popular Chico Daniel – anexo à FJA - Rua Jundiaí, 641, Tirol.