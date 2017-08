Sem brilhar, Corinthians bate o América-RN e confirma 'título' Ruy Scarpino abdicou do ataque e acabou perdendo de 2 a 0 em São Paulo.

Confirmando a liderança da Série B e enfrentando o América, apenas uma posição acima da zona do rebaixamento, o Corinthians apresentou um futebol oscilante e venceu o América de 2 a 0, neste sábado (16), no Pacaembu, pela 19ª rodada. Douglas e Anderson Bill, contra, fizeram os gols que sacramentaram o título simbólico do 1º turno da competição.



Mesmo com o apoio da sua torcida, após realizar duas partidas fora, o Corinthians teve uma atuação irregular. No primeiro tempo, o time teve muitas dificuldades em seu meio-campo e, quando conseguia finalizar, encontrava o goleiro Fabiano em ótima tarde. Após ser vaiado no intervalo, voltou para a segunda etapa com mais vigor e conseguiu fazer o placar.



Com essa vitória, o Corinthians quebrou uma seqüência de dois jogos sem conquistar os três pontos (Avaí e Vila Nova). De quebra, chegou aos 39 pontos e abriu quatro de vantagem para o segundo colocado. Já o América-RN, com a derrota, segue com 20 pontos, na 17º colocação, e dentro da zona do rebaixamento.



Apesar da derrota, o América não abdicou totalmente de jogar e chegou sim a incomodar a defesa do Corinthians. O time de Ruy Scarpino tinha boas alternativas de jogada com os alas Maizena e Vandinho. Faltou, no entanto, um maior poder de fogo, uma confiança maior para que o time rubro conseguisse marcar. Muito cedo Scarpino sacou Marcelo Nicácio e fez entrar o meia marcado Saulo.



Na próxima rodada, o Corinthians vai a Maceió para enfrentar o CRB, no sábado. No mesmo dia, o América-RN recebe o Criciúma, em Natal.



CORINTHIANS

Felipe; Alessandro, Fábio Ferreira, William e André Santos (Alves); Fabinho, Elias, Lulinha e Douglas; Herrera (Diogo Rincón) e Dentinho (Careca).

Técnico: Mano Menezes.



AMÉRICA-RN

Fabiano; Róbson, Anderson Bill e Márcio Rozario; Maizena, Elias, Jefersson (Daniel), Cascata e Aloísio (Marciano); Marcelo Nicácio (Saulo) e Max.

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ)

Auxiliares: Marcelo Fonseca Duarte (RJ) e Renato Miguel Vieira (DF)



Os jogos da 19ª rodada da Série B



Sexta-Feira

Paraná-PR 0 x 1 Santo André-SP

Bahia-BA 2 x 2 Gama-DF

São Caetano-SP 3 x 3 Avaí-SC

Ceará-CE 3 x 2 Marília-SP



Sábado

Barueri-SP 4 x 0 Juventude-RS

Criciúma-SC 0 x 3 Ponte Preta-SP

Brasiliense-DF 0 x 0 Fortaleza-CE

Corinthians-SP 2 x 0 América-RN

ABC-RN 1 x 0 CRB-AL



20h30

Bragantino-SP x Vila Nova-GO









Com informações do UOL Esporte