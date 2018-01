Carro da Fundac pega fogo na avenida Prudente de Morais

Thyago Macedo Bombeiros chegaram a tempo e conseguiram controlar o fogo.

De acordo com Francisco dos Santos de Oliveira, ele vinha do conjunto Cidade Satélite e ao entrar na avenida Prudente de Morais sentiu um cheiro de gasolina. “Era um cheiro forte, mas, não pensei que fosse algum problema. Poucos metros depois, vi uma pessoa dizendo que estava pegando fogo. Então, eu tirei o sinto e sai correndo, foi quando o motor explodiu”, relatou o motorista.Com o incêndio do Fiat Uno, o trecho da avenida Prudente de Morais no sentido Cidade Satélite-Centro, em Candelária, teve que ser interditado. Os bombeiros estiveram no local e conseguiram apagar as chamas. Segundo o motorista, o carro até então não tinha apresentado nenhum problema.