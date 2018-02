Dupla atira contra criança de 14 anos por ela não dar “cabimento” a eles Crime aconteceu em Nova Cruz na madrugada desta quinta-feira (2). Além de atirar contra a vítima, os acusados efetuaram pelo menos dez tiros nas paredes das casas.

Policiais da delegacia de Nova Cruz registraram um crime curioso na madrugada desta quinta-feira (2). Por volta da 1h, uma criança de 14 anos voltava de um comício naquela cidade, no bairro Planalto, quando dois homens em uma motocicleta teriam assobiado para ela parar. A menina continuou andando e eles efetuaram dois disparos.



De acordo com o escrivão Moacir, após os primeiros tiros, a criança começou a correr. Em razão disso, a dupla efetuou pelo menos mais dez disparos contra as casas da rua Antonio Crisanto da Costa. “A menina contou que os dois estavam com os faróis da moto apagada e ao vê-la passar começaram a assobiar. Os homens vestiam casacos pretos com capuz. Com isso, a criança seguiu andando e, segundo ela mesma disse, não deu cabimento a dupla”, explicou.



Por esse motivo, os suspeitos teriam ficado com raiva e efetuaram dois disparos em direção a menina. “Ela começou a correr e conseguiu desviar da dupla. No entanto, eles chegaram a efetuar pelo menos mais dez tiros nas paredes das casas. Como as pessoas estavam dormindo, ninguém ficou ferido”, destacou Moacir.



Ele informou ainda que na manhã desta quinta-feira o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) esteve em Nova Cruz para recolher os projéteis e analisar o local onde os disparos foram efetuados. A polícia não tem nenhuma pista dos acusados e a vítima não conseguiu identificar nenhum dos dois.