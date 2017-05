Potiguares lideram Copa Troller Nordeste e encaram próximo desafio em Salvador Terceira etapa da competição larga no dia 02 de agosto com muita lama, areia e cascalho na Bahia.

Continuar na liderança do campeonato off-road é o objetivo dos potiguares Tuninho Sales e Wellington Resende no próximo dia 2 de agosto. Nas terras baianas, eles encaram a terceira etapa da Copa Troller Nordeste, que promete muitos trechos de lama, areia e cascalho em quase cinco horas de prova. Piloto e navegador estão confiantes para o desafio: “Estamos prontos e afiados, só esperando a hora chegar”, afirma o piloto Tuninho Sales.



Mesmo com todo esse otimismo, o navegador Wellington Resende ressalta o bom nível dos competidores e lembra que cada prova é uma caixinha de surpresas e muitas vezes é definida nos detalhes. “Os detalhes fazem diferença e fazem com que a gente não se sinta 100% confiante. Os terrenos castigados, por exemplo, interferem muito na precisão do trabalho dos competidores, como tem sido até agora”, explica Wellington, que acredita estar preparado para trabalhar melhor essa questão na etapa baiana.



Tuninho e Wellington lideram a competição na categoria principal, a Graduados, totalizando 28 pontos na classificação geral. A dupla larga na frente no dia 2 e o maior desafio, segundo o navegador, será não errar o roteiro. “Como somos os primeiros e vamos abrir a trilha, a atenção deverá ser redobrada para não nos perdermos”, declara.



O segundo lugar da Graduados também é de dois potiguares: o piloto Terêncio Felix e o navegador Bruno Dantas. Nessa categoria, mais quatro natalenses brigam por bons resultados, são as duplas Kwong Yiu Fai e Rômulo Cirne, em quarto lugar, com 25 pontos, e Jefferson Barbalho e Henrique Oliveira, em 29º.



Já na categoria Turismo, de nível intermediário, Natal têm até agora o segundo lugar na classificação geral, com a dupla Omar Dantas Filho e George Maia, e o terceiro, com o navegador Júnior Bertoldo, ao lado do piloto cearense Marco Antônio Milagre.



A terceira etapa da Copa Troller Nordeste, em Salvador (BA), está com inscrições abertas nas categorias Graduados (experientes), Turismo (intermediários), Expedition (iniciantes) e Amigos (convidados com 4x4 de qualquer marca) até o próximo dia 30 de julho no site oficial do evento: www.copatroller.com.br.



O destino ainda não foi divulgado pela organização, mas o diretor de prova Haroldo Scipião garante que os competidores vão enfrentar muitos trechos de lama, areia e cascalho durante todo o percurso.



A prova terá duração aproximada de quatro horas e cinqüenta minutos. O briefing com os organizadores e o coquetel está programado para às 18 horas da sexta-feira, 01 de agosto, na Trilha Salvador.



Fonte: Assessoria de imprensa Copa Troller