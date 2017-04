Bafômetro: vereador Renato Dantas é preso em Caicó por se negar a fazer o teste

Vereador Renato Dantas é autuado por dirigir alcoolizado. Arquivo

Durante a prisão, Renato Dantas, estava completamente alterado, "Vocês estão querendo constranger uma autoridade", ele disse aos gritos. A ida para o hospital se deveu ao fato do vereador não ter condições de fazer o teste do bafômetro, em virtude do elevado estado de embriaguez.Dantas conduzia uma Pajero e vinha na contramão quando foi abordado pelos policiais rodoviários federais que tiveram dificuldade para detê-lo. Mas ao conseguirem, o vereador foi algemado.Com a Lei Seca a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização, principalmente, na região do seridó que neste final de semana sedia uma das maiores festas religiosas do estado, a Festa de Sant'Ana. A multa para quem for pego dirigindo alcoolizado pode chegar a R$ 967.