O Brasil fechou o último dia de natação na Paraolimpíada fazendo bonito no Cubo D'Água. A última prova da modalidade foi o revezamento 4x50m medley 20 pontos.A equipe brasileira composta por Clodoaldo Silva, Daniel Dias, Ivanildo Vasconcelos e Luis Silva subiu ao pódio para receber a medalha de prata.Os brasileiros nadaram a prova em 2min39s31. A medalha de ouro ficou com a China, com a marca de 2min33s15. A Espanha ganhou o bronze, com o tempo de 2min40s38.