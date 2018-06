Flu vence Palmeiras, sai da degola e deixa adversário fora do G-4 O tricolor carioca construiu o placar no primeiro tempo

Todos esperavam um jogo dos mais complicados. Mas com a ajuda da sorte, do talento de Conca e um pouco da arbitragem também, o Fluminense bateu o Palmeiras por convincentes 3 a 0, na tarde deste sábado, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carlinhos, Maurício (contra) e Junior Cesar fizeram os gols.



O resultado, essencial para os cariocas, tira o Flu da zona de rebaixamento. O time das Laranjeiras chegou aos 34 pontos e vê mais perto a permanência na Série A. o técnico René Simões segue invicto no comando: foram duas vitórias e um empate.



Após passar 14 rodadas consecutivas no G-4, o Palmeiras vai iniciar a 32ª como quinto colocado. A derrota deixou o Alviverde com os mesmos 55 pontos do Flamengo, que tem melhor saldo de gols (18 a 11). Mas o sonho do título permanece vivo. O líder Grêmio soma 59.



O time paulista volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Goiás, às 20h30, no Palestra Itália. No dia seguinte e no mesmo horário, é a vez de o Flu visitar o Figueirense, no Orlando Scarpelli.



Como destaque potiguar no jogo, a presença sempre infalível do assistente Fifa Milton Otaviano dos Santos.





FLUMINENSE: Fernando Henrique, Carlinhos (Eduardo Ratinho), Thiago Silva, Luiz Alberto e Junior César; Fabinho (Ygor), Wellington Monteiro, Arouca (David) e Darío Conca; Everton Santos e Washington.

Técnico: René Simões



PALMEIRAS: Marcos; Gustavo, Maurício e Martinez (Denílson); Jumar (Fabinho Capixaba), Pierre, Sandro Silva, Evandro e Leandro; Kléber e Alex Mineiro (Maicossuel).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Data: 25/10/2008

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF)

Auxiliares: Milton Otaviano dos Santos (RN) e Alessandro Matos (BA)