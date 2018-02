Fátima Bezerra vai seguir mesma linha dos debates anteriores

Luana Ferreira Diferencial será apresentação de trabalho realizado como deputada.

Apesar do acirramento dos ânimos da campanha durante os últimos dias – onde até uma equipe de TV foi agredida por seguranças da coligação de Fátima –, a postura da petista, no debate, segundo a assessoria de imprensa, deve ser propositiva, tratando sobre os projetos que tem em seu plano de governo.“A postura do debate será a mesma de sempre. A candidata vai apresentar e defender suas propostas, e o diferencial será a exposição do que ela já fez e vem fazendo por Natal”, informou Estella Dantas, assessora de imprensa da candidata.Fátima passa a tarde reunida com assessores de campanha se preparando para o debate, mas a campanha da candidata continua. Às 17h terá início um “arrastão” da coligação, contando com a presença do senador Garibaldi Filho (PMDB), da governadora Wilma de Faria (PSB) e diversos líderes dos partidos aliados.