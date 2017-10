ABC/UnP/Art&C decide título inédito em momento histórico A Federação Norte-rio-grandense de Futsal não vai cobrar ingresso. A entrada é gratuita

Uma decisão para entrar na história do clube. É assim que o ABC/UnP/Art&C está encarando o jogo de volta da final do segundo turno do Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal, contra Fernando Pedroza, marcado para esta quinta-feira (04), às 20h, no ginásio de Nova Parnamirim, próximo ao Clube da Cosern, na Avenida Abel Cabral. E como um brinde ao torcedor, a Federação Norte-rio-grandense de Futsal não vai cobrar ingresso. A entrada é gratuita.



A conquista do inédito tetracampeonato para o alvinegro pode vir até mesmo com uma derrota por dois gols de diferença, já que venceu o jogo de ida, sexta-feira passada, em Fernando Pedrosa, por 2 a 0. Campeão do primeiro turno, o time do técnico Marcos Severino pode levantar o caneco do quarto campeonato consecutivo do estado sem a necessidade de uma decisão extra, se conquistar também o returno hoje.



E o ABC/UnP/Art&C pode fazer história, justamente, num ano considerado especial para o futsal. "Estamos a praticamente um mês da Copa do Mundo de Futsal no Brasil, evento que aconteceu por aqui somente uma vez, em 1982, quando o futsal ainda era futebol de salão e regido pela

Federação Internacional de Futebol de Salão - Fifusa (a partir de meados da década passada, o futebol de salão virou futsal e passou a ser comandado pela FIFA). Essa final do Campeonato

Norte-rio-grandense, portanto, vai ser especial pelo momento que vive o futsal", destacou Clóvis Gomes, presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futsal, FNFs.



Responsável pela nova "Cruzada" no interior do Estado, que voltou a disputar as competições promovidas pela FNFs na atual gestão, Clóvis espera que decisões como esta, envolvendo um time da capital e uma força do interior possa ser o pontapé inicial para a intensificação

da prática do futsal pelo Estado. "A Confederação Brasileira de Futsal está realizando, desde o início do ano, em virtude do Mundial, um processo intenso de massificação do esporte, através de um projeto agressivo de marketing. A proposta da CBFS é para que muito em breve – e o Mundial será uma espécie de 'porta-voz' disso tudo – o futsal possa ser o segundo esporte do brasileiro. É um processo semelhante ao feito pelo vôlei, que ainda é o segundo esporte no Brasil, depois do Futebol. A intenção é mudar isso", comentou Clóvis.



"E nós, aqui no RN, não podemos ficar parados. Estamos trabalhando junto com a CBFS para que este sonho vire realidade. Aqui no nosso estado, o futsal já é disparado o preferido nas escolas. A gente toma como referência o grande número de equipes inscritas durante os Jogos

Escolares do Rio Grande do Norte, tanto no masculino, quanto no feminino", completou o preesidente da FNFs, que só lamenta, num momento tão especial para o futsal a falta de apoio do poder público de Natal, que por falta de manutenção e de atenção ao esporte, sequer

disponibiliza um ginásio para a decisão, tendo a FNFs que recorrer à Parnamirim.



"É um absurdo o descaso do poder público e esta falta de ginásios para a prática de esporte em Natal. O Machadinho, por exemplo, serve para tudo quanto é tipo de evento, mesmo para o esporte. Até um circo será instalado lá no próximo fim de semana", concluiu Clóvis.





Assessoria de Imprensa da FNFs