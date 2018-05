Ministério avalia Programa de Erradicação de Trabalho Infantil no RN Na próxima semana, serão visitados Caicó, Mossoró, Acari, Carnaubais e Assu.

Na próxima semana, cinco municípios do Rio Grande do Norte receberão uma equipe do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) que fará uma avaliação qualitativa e quantitativa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) norte-riograndense. Serão visitados Caicó, Mossoró, Acari, Carnaubais e Assu.



A avaliação do MDS ocorrerá em todos os estados brasileiros e a escolha dos municípios a serem visitados foi feita pelo próprio Ministério por meio de sorteio. "A expectativa que temos é que o MDS veja que as nossas ações educativas e de convivência têm tido sucesso. Tanto que conseguimos fortalecer a participação das famílias no Programa", conta a coordenadora estadual do Peti, Maria do Carmo Silva.



Ela espera que essa avaliação venha para melhorar e respaldar as atividades que são desenvolvidas no Programa, como o reforço escolar, o aprendizado através de brincadeiras, as aulas de música, de flauta e de violino, o canto em coral, os grupos folclóricos e as oficinas de artes.



Segundo a coordenadora, as crianças e adolescentes aprendem a trabalhar com material reciclado, criando brinquedos que visam minimizar as dificuldades identificadas no ambiente escolar. "Ao mesmo tempo, recebem lições de como preservar o meio ambiente", destaca Maria do Carmo.



O Peti existe há oito anos. No Rio Grande do Norte, ele está instalado em 159 municípios, atendendo 36.918 crianças e adolescentes e a 27.576 famílias. Para ter acesso aos benefícios do Peti, as crianças têm que obrigatoriamente apresentar uma freqüência escolar de no mínimo 85%.



