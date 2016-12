Candidatos a prefeito da capital do estado começam campanha entre quatro paredes

A abertura do período de campanha, em Natal, promete ser tranqüilo. Os candidatos a prefeito da capital do estado deixarão as grandes mobilizações para o final da próxima semana. Neste domingo (6), todos prometem estar voltados para a discussão dos seus respectivos planos de governo com os coordenadores e aliados políticos.O candidato do PSDC, Joanilson de Paula Rêgo quer o seu grupo “bem afinado” antes de ir às ruas. O advogado vai se reunir, às 17h na sede do partido com os candidatos a vereador e seus assessores para discutir as propostas – “quero que tenham profundo empenho no debate do nosso plano para que saiam conscientes do que estamos propondo para Natal”- declara.Sandro Pimentel, representante do PSOL nessas eleições municipais informa que o partido está concluindo uma série de seminários, realizados para elaborar o plano da legenda – “a expectativa é de que até quarta-feira esteja pronto e possamos começar a campanha pra valer” – prevê.No Partido Verde não será diferente. A deputada estadual, Micarla de Sousa só deve chegar de São Paulo no domingo (6). De acordo com sua assessoria de imprensa a reunião para definir a agenda da candidata está marcada para segunda-feira (7), no Natal Novo Hotel.Dário Barbosa (PSTU) também está viajando e só deve voltar para Natal na terça-feira (8). Ele participa, em Minas Gerais, do 1º Congresso Nacional dos Trabalhadores.O líder do PPS, Wober Júnior, estará às 13h participando de um debate com o grupo de jovens, no ateliê do artista, Dorian Grey.Fátima Bezerra (PT), também estará reunida com os partidos que compõem a aliança em prol da sua candidatura para definir qual o seu roteiro de campanha.A reportagem tentou o contato com o candidato do PTC, Miguel Mossoró, que não está atendendo as ligações telefônicas.