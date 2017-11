PRF faz comando de saúde nesta quarta em Macaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará nesta quarta-feira (17) em todo o Brasil o terceiro Comando de Saúde nas Rodovias de 2008. O evento, que será realizado das 8h30 às 12h30, tem como principal objetivo avaliar as condições de saúde dos motoristas profissionais e, desta forma, oferecer mais segurança aos usuários das rodovias federais.No Rio Grande do Norte, o evento acontecerá no Km 299 da BR 304, em Macaíba, no estacionamento do posto de combustível Emaús II, próximo à sede do Samu Metropolitano.No decorrer dos trabalhos serão realizados vários procedimentos e exames, tais como: avaliação antropométrica, verificação da pressão arterial, verificação de taxas (Glicose, triglicerídeos e colesterol), exame odontológico, exame audiométrico, exame oftalmológico, avaliação médica geral, além de aplicação de vacinas. Haverá também a distribuição de preservativos além de material educativo sobre educação no trânsito.De acordo com o cronograma existente, esse trabalho é realizado trimestralmente em todo território brasileiro. Para um melhor atendimento, a PRF conta com a parceria de diversos órgãos, dentre eles destacamos: o Serviço Social dos Transportes (Sest), o Serviço Social da Indústria (Sesi), a Marinha do Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba, a Universidade Potiguar e o INSS.Este serviço teve início no ano de 2002 e vem sendo executado sistematicamente em todos os estados brasileiros, tendo uma boa aceitação entre os motoristas que vêem no programa uma oportunidade de avaliar sua saúde, tendo em vista que a maioria não tem tempo para procurar um médico.

* Fonte: PRF/RN.