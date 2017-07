O pesado João Gabriel foi superado pelo o francês Teddy Riner, atual campeão mundial, e ficou fora da luta pela medalha de bronze no judô dos Jogos Olímpicos Pequim 2008.Medalhista de bronze no último Campeonato Mundial, o brasileiro perdeu por ippon, em 1m02s de luta, nesta sexta-feira (15), no Ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim.