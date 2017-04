Geraldo Neto: "Não estou sabendo de nada"

“Não estou sabendo de nada. Estou concentrado na minha campanha”. Assim o vereador Geraldo Neto (PMDB) recebeu a notícia de que seu nome consta na ação do Ministério Público contra vinte e duas pessoas no processo da Operação Impacto, entre vereadores, assessores, advogados e empresários.Geraldo Neto é um dos vereadores candidatos a reeleição do cargo nas eleições de 2008. Na denúncia do Ministério Público, Geraldo Neto é acusado de crime de corrupção passiva junto com outros doze vereadores. A pena pode variar de um a oito anos de reclusão e multa.“Passei o dia inteiro na rua cuidadando da campanha, estou por fora de tudo”, disse o vereador, que também quis saber o nome de outros envolvidos na denúncia.Aturdido, Geraldo Neto admitiu que não sabia quais providências tomar diante da má notícia. “Preciso ligar para o meu advogado e discutir a situação com ele”, se limitou a dizer.