Conecit se reúne e debate ações para 2008 Até o final do ano, todas as instituições membro do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia deverão apresentar suas ações e projetos.

Os membros do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (Conecit) reuniram-se na manhã dessa quinta-feira (10), na sede do Sebrae, em Natal, para discutir as ações que as instituições membro do Conselho estão realizando em 2008.



O objetivo das reuniões extraordinárias, que devem acontecer no intervalo entre as reuniões oficiais do Conecit, é que todas as instituições conheçam as realizações das instituições integrantes do Conselho e metas para esse ano.



A abertura da primeira reunião extraordinária do Conselho, que apresentou as ações da unidade de inovação e tecnologia do Sebrae/RN, foi realizada pelo presidente do Conecit e secretário do Desenvolvimento Econômico, Marcelo Rosado.



Segundo o presidente do Conecit, as reuniões extraordinárias serão uma importante contribuição para as ações desenvolvidas pelas instituições integrantes do Conselho. "A partir dessas reuniões será possível que cada instituição conheça melhor o trabalho da outra e possa assim buscar uma maior parceria nas ações. Essas futuras parcerias garantirão um aumento considerável da competitividade das empresas e instituições beneficiadas pelo trabalho do Conecit", analisa o presidente Marcelo Rosado.



Para o superintendente do Sebrae RN, José Ferreira de Melo, é importante aprofundar as reações de parcerias que já existem. "Há mais de dois anos o Sebrae tem a preocupação de intensificar a elaboração de projetos para contribuírem no avanço tecnológico das empresas do Rio Grande do Norte. O trabalho em parceria com as instituições integrantes do Conecit é importante para o desenvolvimento e o futuro das empresas do Estado", declara o superintendente.



Na apresentação das ações do Sebrae, feita pelo gerente da Unidade de Educação e Tecnologia, João Bosco Freire, os membros do Conselho puderam conhecer ações das oficinas, prêmios, consultorias e programas desenvolvidos pelo Sebrae que beneficiam pequenos e médios empreendedores de todo o Estado.



Dentre os projetos apresentados pelo Sebrae o de maior destaque foi o Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas - Protec, que é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico - Sedec, e tem como objetivo promover a melhoria e a inovação de produtos e processos produtivos para elevar o patamar tecnológico e aumentar a competitividade dos pequenos negócios.



Concebido a partir da necessidade de se promover o desenvolvimento local através da inserção da tecnologia no dia-a-dia das pequenas empresas, o Protec foi criado em 2004 e já atendeu mais de três mil empreendedores em 61 municípios do Estado.



Ao final do encontro, ficou definida a nova reunião para o mês de agosto onde outras instituições apresentarão suas ações e projetos para o sistema de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Até o final do ano todas as instituições membro do Conecit deverão apresentar suas ações e projetos.



Fonte: Assessoria de imprensa SEDEC