Polícia tinha que agir de forma mais enérgica, diz pai de Lindemberg

“A polícia tinha que agir de forma mais enérgica”. A frase é do agricultor José Luciano, de 64 anos, pai de Lindemberg Ferreira Alves. Na semana passada, Lindemberg manteve a namorada e uma amiga reféns por mais de 100 horas em Santo André, cidade do ABC paulista. O crime terminou de forma trágica, com a morte de da estudante Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos.A reportagem da Rádio Caicó AM, entrevistou José Luciano nesta quarta-feira (22). Ele mora só em um casebre no distrito de Sítio Guarita, distante 12 quilômetros do centro urbano da cidade paraibana de Teixeira.Ao longo de três relacionamentos, José Luciano teve oito filhos, entre eles o Lindemberg Alves, com quem não manteve contato nos últimos 20 anos. O afastamento se deveu porque a mãe de Lindemberg, Maria das Dores Alves, deixou a cidade de Patos quando o seqüestrador tinha apenas dois anos de idade. Desde então ela não mais passou informações para o pai.A mãe do seqüestrador era casada e morava na cidade de Patos. Meses depois de se separar, ela conheceu José Luciano. A partir daí surgiu um relacionamento que durou oito meses, e desse namoro nasceu Lindemberg.Quando ele completou dois anos, a mãe pediu dinheiro e os documentos do pai para registrá-lo. “Não contei conversa e repassei para a ela a quantia de 17 cruzeiros, mais os documentos. Só que depois disso a mãe foi embora para Cuiabá/MS, levando a criança, e a partir daí não houve mais contato”.A respeito do seqüestro contra as estudantes Eloá Cristina Pimentel e Naiara Vieira, José Luciano foi firme em dizer que a polícia tinha que ter agido de forma mais enérgica para salvar as duas meninas, se possível até que tivesse atirado no acusado.“O que passou pela minha cabeça enquanto eu assistia aquilo, era que talvez tivesse sido justo ter atirado, porque o cara chegar naquele ponto, à polícia tem que agir, de uma forma ou de outra tem que agir”, disse.Indagado se manteve o mesmo pensamento mesmo após saber que o criminoso era filho dele, José Luciano disse que a polícia tinha que ter agido atirando. “Eu acho que a gente tem que assumir o que você faz e pagar pela conta que você deve. A verdade tem que ser dita: o que eu não quero pra mim, eu não devo querer pra você, mas como está vivo, eu acho que ele deve estar mais aperreado do que a mãe que perdeu a filha”.Como pai, mesmo sem conhecer o filho seqüestrador, ele lamentou o fato de Lindemberg ter perdido parte da vida agindo da maneira como agiu. “Ele é um cara jovem, que podia ter estudado, podia vir a ser até um homem importante, não é verdade? Ele está com a vida perdida entre quatro paredes por causa de um amor louco”, lamentou.José Luciano terminou a entrevista à rádio Caicó mandando uma mensagem para o filho: “Quero que ele se comporte, que veja o erro que cometeu, e assuma de verdade. Espero que ele não faça besteira com ele mesmo, e que pague a divida que deve, afinal a vida tem dessas coisas”.

A reportagem foi cedida ao Nominuto.com pelo radialista Sidney Silva.