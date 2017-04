Promotora e juíza se reúnem com delegado-geral para discutir situação de Ceará-Mirim

Divulgação/ Degepol Reunião foi realizada na manhã desta sexta-feira.

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (25), as representantes do Ministério Público e do Judiciário conversaram com o delegado-geral Ben-Hur Cirino de Medeiros. Uma das principais reivindicações da promotora Isabel Cristina é a realização de uma higienização nas celas, tendo em vista que quase todos os presos estão doentes.Para isso, as autoridades resolveram pedir ajuda à Secretária Estadual de Saúde. “Estamos na expectativa que seja desenvolvido um trabalho social e que as condições das celas sejam melhoradas”, explicou a promotora. Além disso, Isabel destacou que uma força tarefa vai tentar regularizar a situação de alguns presos que já foram condenados e deveriam estar em presídios estaduais.Depois do quebra-quebra, as celas da cadeia foram reformadas e 25 presos retornaram para a delegacia na terça-feira (22). Atualmente, 27 homens estão detidos no local. Para o delegado-geral a reunião foi proveitosa. “O objetivo principal era resolver a situação dos presos e isso foi negociado. Agora, ficou claro que é importante o estreitamento da relação entre a polícia, o Ministério Público e o poder Judiciário”, disse Ben-Hur.Ele informou ainda que ficou decido no encontro, desta manhã, que outras reuniões devem ser marcadas. ‘Desta vez, vamos nos reunir com o secretário de Secretário de Segurança Pública, Agripino Oliveira Neto, e o secretário de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda, para vermos a possibilidade de encontrarmos vagas para esses presos”, explicou o delegado-geral.