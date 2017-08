Dois bilhetes acertam Mega-Sena e levam quase R$ 15 milhões Os números sorteados foram: 07 - 15 - 20 - 21 - 23 - 29.

Dois bilhetes acertaram as seis dezenas do concurso 996 da Mega-Sena deste sábado e vão dividir o prêmio de quase R$ 30 milhões. As apostas são dos Estados de Santa Catarina e São Paulo.



Os números sorteados são: 07 - 15 - 20 - 21 - 23 - 29. O sorteio ocorreu na cidade de Bauru (SP).



Cada um levará o prêmio de R$ 14,458 milhões.



Na quina, 165 apostas acertaram as cinco dezenas e cada uma ficará com o prêmio de R$ 13.209,87. Já na quadra, outros 11.901 bilhetes acertaram os números e cada um ficará com o prêmio de R$ 183,15.