Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para este domingo (10)

Joanilson de Paula (PSDC) Joanilson de Paula (PSDC)

O candidato toma café da manhã com lideranças na zona Norte e almoça com lideranças do Gramoré. Às 15h caminha pela Redinha (concentração no bar Pé do Gavião).

Micarla de Sousa (PV)

Às 15h30 a deputada estadual caminha por Nossa Senhora da Apresentação (zona Norte).

Wober Júnior (PPS)

O candidato encontra lideranças em Mãe Luiza a partir das 9h. Às 16h, faz caminhada no Km6.

Dário Barbosa (PSTU)

Pela manhã, o candidato caminha no Guarapes. Às 13h participa de inauguração de comitê no Guarapes.

Pedro Quithé (PSL)

O candidato passa o dia pelo interior do estado.

Sandro Pimentel (PSOL)

A agenda de campanha começa ao meio-dia, com uma confraternização do dia dos pais, na sede da AFURN, em Búzios. Às 15h viaja a Ceará-Mirim e, às 18h, participa de cerimônia na Igreja Batista do conjunto Santa Catarina.

Fátima Bezerra (PT)

Um bandeiraço na av. Engenheiro Roberto Freire inicia o dia de campanha da candidata. Às 7h30 ela vai à missa de celebração pelo dia dos pais em Neópolis e ao culto na Catedral da Fé, em Lagoa Nova. Ao meio-dia vai ao lançamento de candidatura de vereador e às 19h30 vai a outra celebração pelo dia dos pais, dessa vez no Parque das Dunas.

Miguel Mossoró (PTC)

O candidato caminha pela Redinha a partir das 9h30, e às 16h visita a zona Oeste.