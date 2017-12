Aliados exaltam qualidades de Fátima no comício Presidente Lula começa a discursar em comício na avenida Itapetinga, na Zona Norte.

A candidata Fátima Bezerra (PT) acabou de encerrar seu discurso para a multidão que marca presença no comício com o presidente Lula, na Avenida Itapetinga, Zona Norte de Natal. O presidente Lula inicia sua fala.



Antes da candidata, o prefeito Carlos Eduardo abriu o comício, ressaltando em seu discurso a importância da aliança e da manutenção entre a administração municipal, estadual e federal.



Sobre a candidata Fátima Bezerra, o prefeito a classificou como a “mais experiente e mais capacitada” para ocupar a prefeitura.



O senador Garibaldi Alves e o presidente do PMDB, Michel Temer, ressaltaram a aliança em torno da candidatura da deputada estadual e afirmaram que o partido estará empenhado em nível nacional para a administração do município.



A governadora Wilma de Faria também destacou a força política e a experiência da candidata. “Em termos de seriedade, Fátima dá de dez a zero em qualquer candidato”, afirmou.



A candidata Fátima, que discursa neste momento, lembrou passagens de sua trajetória pessoal e política, ressaltando a influência do presidente Lula no RN.



“Eu tinha um sonho de cursar um Cefet, mas n pude. Hoje, chego a Zona norte e vejo fruto do trabalho do presidente Lula e do meu esforço, com um Cefet aqui para o povo", afirmou.



Neste momento, o presidente Lula começa a discursar.