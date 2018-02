Cesta básica sobe 2,14% em setembro Na última semana do mês, porém, houve redução (-0,36%).

Depois de registrar queda nos meses de julho e agosto, a cesta básica comercializada nos supermercados e hipermercados de Natal volta a apresentar variação positiva: em setembro os preços da cesta básica subiram 2,14%, em média, em relação ao mês de agosto.



Na última semana do mês, porém, houve redução (-0,36%). Nos mercadinhos a cesta básica também subiu, embora menos do que nas grandes redes (+1,03% contra +2,14%, respectivamente).



No final de agosto o custo médio da cesta básica para consumo mensal de uma família de seis pessoas – quatro adultos e duas crianças – estava cotado em R$ 306,69, e agora, no fim de setembro passou para R$ 313,26.



A pesquisa é realizada semanalmente pelo Procon Municipal – Coordenadoria Municipal de Política e Defesa do Consumidor – órgão vinculado à Secretaria do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal do Natal, junto a seis supermercados e seis hipermercados da capital, incluindo quarenta itens básicos de alimentação e limpeza. Em setembro/2008, vinte e quatro produtos subiram, catorze sofreram redução, e dois – óleo de soja e água sanitária – permaneceram estáveis.



Em setembro os produtos industrializados e semi-elaborados subiram 2,45% e os legumes, frutas e verduras, +2,21%. Já os produtos de higiene e limpeza caíram 2,09% (índices médios). Os maiores aumentos de setembro foram observadas no chuchu (subiu 51,1%), seguido pela laranja pera (+30,1%), cheiro verde (+18,5%), jerimum leite (+12,1%) e tomate (+11,6%).



Além desses, a pesquisa constatou aumentos nos produtos industrializados e semi-elaborados, como o macarrão (+10,6%), queijo de coalho (+9,8%), farinha de mandioca (+7,8%), açúcar cristalizado (+4,9%), feijão carioquinha tipo 1 (+4,5%), e carne de sol de 1ª (+3,8%).



Dentre os produtos que sofreram redução em setembro, destaque para a cebola pera (-43,7%), banana pacovã (-10,7%), batata comum (-10,5%), batata doce (-10,3%) e repolho branco (-9,8%), dentre outros.



Ainda segundo a pesquisa do Procon Municipal, a cesta básica acumula alta de 5,58% nos nove primeiros meses de 2008. Nos últimos doze meses a cesta básica subiu 17,24% em Natal.



Os produtos que mais aumentaram em 2008, foram: sabão em barra (+29,0%), queijo de coalho (+28,2%), arroz agulhinha tipo 2 (+27,4%), ovos brancos grandes (+23,6%), macarrão (+20,3%), fubá pré-cozido (+16,4%), óleo de soja (+15,3%), carne de sol de 1ª (+14,3%) e carne bovina de 2ª (+13,4%).



Nos supermercados localizados nos bairros de Natal (os “mercadinhos”), a cesta básica registrou aumento médio de 1,03% em setembro, em relação ao mês de agosto. O maior aumento foi constatado no grupo de hortifrútis (+9,71%). 0s produtos industrializados e semi-elaborados subiram 0,68%, enquanto os produtos de higiene e limpeza caíram 2,42%.



Segundo o Procon Municipal, no mês de setembro o custo da cesta básica estava 2,3% mais caro nos mercadinhos (R$ 320,42) do que nos supermercados/hipermercados (R$ 313,26). Foram pesquisados doze (12) mercadinhos localizados em diversos bairros de Natal (Pitimbu, Planalto, Pajuçara, Panatis II, Dix-Sept Rosado, Pirangi, Neópolis, Nova Descoberta, Capim Macio, Centro e Rocas).



Dos quarenta (40) itens pesquisados pelo PROCON MUNICIPAL, vinte e cinco (25) subiram em setembro e quinze (15) sofreram redução. Segundo ponderação dos técnicos do Procon Municipal a cesta básica mais barata, entre os supermercados/hipermercados, era a do supermercado Servebem – Cidade da Esperança (R$ 269,78). Entre os mercadinhos a cesta básica mais barata era a do supermercado Cristóvão - Centro I (R$ 293,05).



Fonte: Assecom/Prefeitura de Natal