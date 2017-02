Adolescente de 17 anos é apreendido após matar rival em festa de São João Menor matou Alisson Pinheiro Fernandes, de 22 anos, próximo ao Forró da Esmeralda, em Nova Descoberta.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada deste domingo (13) depois de matar um rival dele nas proximidades do Forró da Esmeralda, no bairro de Nova Descoberta, zona Sul de Natal. Segundo informações da polícia, Alisson Pinheiro Fernandes, de 22 anos, foi morto com um tiro de revólver calibre 38 à queima-roupa.



O adolescente e Alisson estava na festa quando começaram a discutir, por volta das 2h30. O menor sacou a arma e efetuou o disparo fatal. O crime aconeceu na Avenida Capitão-Mor Gouveia.



Minutos após o crime, o menor foi localizado e apreendido, sendo levado para a delegacia de plantão da zona Sul. A arma também foi apreendida pelos policiais. O adolescente foi transferido para a Delegacia de Atendimento ao Menor Infrator, que deverá instaurar um inquérito policial.



O corpo de Alisson Pinheiro Fernandes já foi liberado para sepultamento pelo Itep.